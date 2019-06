Meteo. L’estate sta arrivando: termometro oltre i 35 gradi a Napoli e provincia. Ecco quando

Sembrava, nell’immaginario collettivo, che questo giorno non dovesse mai arrivare, ma secondo gli esperti, il caldo sta finalmente arrivando su tutta la penisola facendo finalmente iniziare l’estate che quest’anno si è fatta desiderare più del solito. Sembra ormai evidente come il nostro Paese si stia finalmente lasciando alle spalle la lunga scia di giornate grige, fredde e piovose che hanno caratterizzato questo anomalo o addirittura eccezionale mese di Maggio.

Nel sud Italia, e in particolare a Napoli e provincia, dopo una domenica di nuvole e temporali sparsi, ci si prepara a temperature che supereranno abbondantemente i 30 gradi, dopo intere settimane in cui il termometro si è spostato raramente dai 22-25 gradi. I primi giorni della prossima settimana saranno di stabilizzazione prima dello “scatto estivo” previsto per la giornata di mercoledì quando l’Anticiclone sub tropicale sfonderà, portando il bel tempo e temperature “atipiche”. Specialmente da Venerdì 7 e per gran parte del successivo fine settimana, i termometri potrebbero schizzare ben oltre i 35-36°C come sulla Sicilia, il sud della Calabria, le aree interne meridionali della Basilicata e della Puglia.