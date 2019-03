Meteo. Tenete un ombrello a portata di mano: le previsioni per il weekend a Napoli e provincia

Tempo incerto per il prossimo fine settimana su tutto il sud Italia, in particolar modo sulla Campania. Da ovest è in arrivo una perturbazione atlantica pronta a colpire con il suo maltempo la nostra penisola. Se nella giornata di sabato non sono previsti grossi scossoni climatici, né in termini di precipitazioni, né in valori climatici, anche se non mancheranno un po’ di nubi in arrivo fino al litorale campano.

Domenica, riporta IlMeteo.it si rinforzeranno i venti umidi da sud e la situazione meteo assumerà un aspetto diverso rispetto al Sabato. Nubi irregolari interesseranno, col passare delle ore, alcune zone del Centro e del Sud segnatamente l’area tirrenica e dunque dalla Toscana, all’Umbria, al Lazio fino alla Campania e il sud della Puglia. Su queste aree tuttavia, il rischio di pioggia, si manterrà decisamente più bassoanche se consigliamo ugualmente di tenere un ombrellino a portata di mano. Bel tempo invece sul medio a basso Adriatico, sulla Basilicata, la Calabria, in Sicilia e sulla Sardegna. Calano un po’ le temperature massime nelle zone raggiunte dalle piogge e dalla maggior nuvolosità.