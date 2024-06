Michelle Hunziker e la cura costante per il suo aspetto fisico: “Ho paura di invecchiare”

PUBBLICITÀ

Tutti vorremmo la forma fisica di Michelle Hunziker, che a 47 anni ha un corpo così curato e sano che si potrebbe usare addirittura il termine: perfetto. Ma se ci si pensa che questo derivi dalla sua popolarità e dai soldi, beh la conduttrice ci stupisce su ogni fronte, perchè non è cosi.

Lo stereotipo dell’essere inforna grazie ai soldi

Ognuno bene o male conosce il percorso di carriera di Michelle Hunziker che ha iniziato il suo percorso televisivo circa trent’anni fa, fino ad oggi presentatrice televisiva. La Hunziker vanta di un’incredibile forma fisica all’età di 47 anni dopo aver avuto tre figlie e un nipotino che le riempiono la giornata più che mai. Allora la Hunziker come fa a mantenere questa splendida forma? tutto merito della notorietà e dei soldi?

Assolutamente no. La conduttrice smentisce ognuno che commenta dicendo: “certo se avessi i soldi anche io avrei un fisico del genere”. Tutto quello che la Hunziker ha ottenuto è frutto di fatica e duro lavoro continuo e costante, sia per il lavoro che per il suo fisico. Ma la questione non è solo per una ragione puramente estetica, infatti la Hunziker come afferma in un’intervista, ha paura degli acciacchi, dei dolori e delle malattie.

Il segreto della Hunziker per un corpo perfetto come il suo

Michelle Hunziker ha così un rapporto molto sano con il suo corpo, lei infatti tutti i giorni si ritaglia almeno un’ora per se stessa per allenarsi e mantenere cosi costante il suo aspetto fisico , ma questo è mantenuto anche da una dieta sana ed equilibrata. Tuto questo però non lo fa perchè deve farlo per l’aspetto televisivo o solo puramente estetico, ma ormai è diventato un vero e proprio rituale personale, un momento per se stessa a cui non rinuncerebbe mai.

E’ infatti stessi Hunziker a confermare questo aspetto: “È diventato un rituale e ho imparato che ritagliarmi un’oretta per me fa bene anche agli altri: sono affetta da accudimento compulsivo e non è stato facile arrivarci”. E poi conferma anche per lei non è per un’aspetto purante estetico: “Di quella sinceramente non mi interessa molto, ma lo faccio e mi alleno per invecchiare bene. Ho il terrore degli acciacchi, delle malattie e dei dolori e l’unica ricetta che conosco è prendersi cura del proprio corpo, quotidianamente, con alimentazione sana e movimento”.

Dunque la forma fisica della Hunziker non è nessuno stereotipo irraggiungibile ed impossibile, poiché ottenuto con buona alimentazione ed attività fisica costante, insomma una vita sana che ogni donna può perseguire volendo.

