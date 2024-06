Chi è il conte Padulli: ha acquistato un palazzo a Milano per 40 mln di euro

PUBBLICITÀ

Il conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo oggi ha 69 anni. Ha studiato alla Bocconi e dopo l’università è volato a Londra per lavorare nel settore finanziario. Nel 1994 ha rilevato la Albanwise Wallace Estates. Oggi grazie a lui questa è una delle aziende agricole ed immobiliari più grandi della Gran Bretagna, infatti il 2% di produzione totale delle patate del paese dipendono dai suoi possedimenti.

Il conte Padulli non è un borghese qualunque egli infatti si può dire che in Gran Bretagna ha più terre di re Carlo III. Secondo il Times, controlla dodicimila ettari di terreno e possiede più di 100mila immobili, oltre alla tenuta con fossato del Sedicesimo secolo in cui vive in Norfolk. Il nobile è un finanziere socio di Montedison, Ferfin, Alerion e Moleskine.

Il conte Padulli e la sua vita da borghese

Padulli vive in tutto e per tutto una vita da borghese: viaggia in economy, ha poche foto di se, si sposta prevalentemente con mezzi pubblici ed ha una vecchia Opel Corsa. E’ un amante dell’arte, passione ereditata da suo padre, infatti per la maggior parte della sua vita ha collezionato quadri di grandi artisti. Poi nel 2017 il conte ha venduto per oltre 100 milioni di dollari una collezione di antichi disegni di maestri della pittura tra cui Goya, Michelangelo, Rubens e Degas al Getty Museum per oltre 100 milioni di dollari.

Ha fatto parte della Reale Compagnia italiana, cassaforte immobiliare dell’aristocrazia del nostro Paese acquisita nel 2021 da Blackstone per 1,3 miliardi di euro tra patrimonio e debiti. Il conte è molto amato nel villaggio di Barton Bendish, dove si trova la sua tenuta, in cui organizza uno spettacolo pirotecnico e d’estate apre i suoi giardini al pubblico.

Il conte acquista a Milano un immobile per 40mln

Ad oggi il conte Padulli ha acquistato a Milano il prestigioso palazzo al numero 20 di via Bagutta per il costo di circa 40milioni di euro. Il compromesso è già stato firmato e il passaggio dovrebbe avvenire poco dopo l’estate. Secondo alcune indiscrezioni si dice che il conte Padulli vorrebbe affittare parte dei tremila metri quadri di superfice su otto piani a un brand di lusso. In precedenza il palazzo faceva parte delle proprietà di Zunino poi passato a Torre sgr e infine alla svizzera Artisa group.

