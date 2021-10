Movida di sangue ad Aversa dove, questa notte, due giovanissimi sono stati accoltellati in via Roma. Come riporta Cronache della Campania, un ragazzo sarebbe stato soltanto colpito di striscio, mentre l’altro, un 17enne, avrebbe riportato conseguenze più serie. Quest’ultimo, infatti, era privo di sensi al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri del locale reparto. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, pare che il ferimento sia avvenuto al culmine di una lite avvenuta nei pressi di un fast food. I militari dell’Arma stanno procedendo ad interrogare i testimoni. Ad aiutare le indagini anche le immagini della video sorveglianza pubblica e privata della zona.