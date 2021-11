“Sei un negro, rimarrai schiavo a vita, devi fare solo il negro nella tua vita come lo fate tutti quanti, perciò siete ne*ri di… Se ti acchiappo ti mando all’ospedale”. Sono queste le agghiaccianti parole contenute in un vocale ricevuto da un ragazzo di 34 anni della Costa d’Avorio, impiegato in un’officina meccanica di Napoli. Le parole del suo datore di lavoro, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, sono arrivate come risposta ad una richiesta di un compenso più congruo alle ore di lavoro.

“Fin quando lavoravo dodici ore al giorno e mi stavo zitto con i 15 euro che prendevo andava tutto bene, ma quando ho chiesto al mio ex datore di lavoro un contratto e una giusta retribuzione”, racconta il 34enne, “mi ha cacciato offendendomi per il colore della pelle e ora mi cerca per farmi male perché non vuole che vada a lavorare da altre parti”. Il protagonista di questa triste vicenda, richiedente asilo del suo Paese, meccanico ma anche elettrauto e gommista, è arrivato in Italia nel dicembre 2017 e ed ospite attualmente di un centro di accoglienza del Casertano. Stanco di subire, ha deciso di interrompere questa spirale di sopraffazione presentando una denuncia.

L’audio

L’audio dal profondo contenuto razzista ora finirà nella denuncia che il legale dell’ivoriano, Hilarry Sedu, presenterà all’autorità giudiziaria. “Il comportamento di questo indecoroso imprenditore – afferma Sedu – offende, oltre alla persona di pelle nera, anche tutte le persone che legittimamente chiedono la giusta retribuzione, ma soprattutto che chiedono di voler lavorare in condizioni di legalità. Il razzismo non è da sottovalutare, può essere, la mina che farà saltare le fondamenta della nostra democrazia”.