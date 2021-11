Da Bergamo a Napoli per rapinare 5 euro, arrestato 28enne

Tenta di rubare 5 euro nella piazza a Napoli, arrestato 28enne di Bergamo. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa intervenivano in piazza dell’Immacolata per la segnalazione di una lite in strada.

TENTA UNA RAPINA DI 5 EURO, ARRESTATO GIOVANE DI BERGAMO

AI poliziotti, giunti sul posto, si avvicinava una persona in forte stato di agitazione. La vittima raccontava che, poco prima, aveva subito un tentativo di rapina da parte di un uomo che l’aveva aggredita chiedendole 5 euro. Inoltre indicava il malvivente che è stato bloccato dagli operatori nei pressi di un’attività commerciale nella stessa piazza. L’uomo, un 28enne di Bergamo, arrestato per tentata rapina.