Napoli. Bonus taxi fino a 120 euro, come fare per ottenere il beneficio: i requisiti

Due settimane fa, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l’Assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese ha presentato alla stampa i Buoni Viaggio per il servizio taxi e noleggio con conducente.

Buoni Viaggio per il servizio taxi e noleggio con conducente

Al beneficio possono avere accesso le persone fisiche residenti nel territorio del Comune di Napoli, anche titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri con status equiparabile, anche se accompagnate, rientranti in una delle seguenti categorie:

– persone che abbiano raggiunto il 65° anno di età;

– persone con disabilità in possesso di decreto di invalidità o in possesso della L. 104/92, con connotazione di gravità (art. 3, comma 3), ivi comprese persone con disabilità sensoriali non vedenti o ipovedenti;

– persone anche temporaneamente impedite nella deambulazione, in possesso di idonea certificazione medica comprovante la patologia;

– donne in stato di gravidanza;

– genitori con almeno un figlio a carico nato dal 1° gennaio 2018 (un buono per ciascun nucleo familiare);

– persone appartenenti a nuclei familiari titolari di attività o facenti parte di categorie economiche soggette a chiusura temporanea per disposizioni governative, nazionali e locali, rientranti nei codici ATECO previsti da detti provvedimenti.

I contributi sono così determinati:

1. soggetti già assegnatari di misure di sostegno pubblico: fino a € 80 pro capite;

2. soggetti non assegnatari di misure di sostegno pubblico: fino a € 120 pro capite.

– Tutte le informazioni sono sul sito istituzionale www.comune.napoli.it/bonus-taxi-2022

– Per presentare l’istanza https://bonustaxi.comune.napoli.it/…/buonitaxi_login.php