Una professoressa di 61 anni è morta in seguito a un incidente stradale. La tragedia si è verificata in via Pietro Castellino, quartiere Arenella, zona collinare di Napoli. La docente dell’Istituto Giancarlo Siani era in sella alla sua bicicletta elettrica quando, secondo una prima ricostruzione, ha impattato violentemente contro lo sportello dell’automobile. La professoressa è stata sbalzata dalla sella finendo sulla corsia opposta. Il caso sfortunato ha voluto che è stata investita da una motocicletta che passava proprio in quel momento.

Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli dove. Nonostante un intervento chirurgico la docente è deceduta a causa delle ferite riportate nell’incidente. Sul luogo della tragedia, oltre ai soccorritori, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale partenopea. Effettuati tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.