Nel segno dei numeri, danno alla luce il figlio alle 2:22 del 22.02: anche la temperatura era 22 gradi

Quando l’orologio sulla parete segnava le due del pomeriggio di 22 minuti dopo le due del 22.2.2022, Lian (33) e Ram (33) Cohen, residenti ad Haifa, in Israele, sono diventati genitori poco fa per la seconda volta, in un impeccabile giro di eventi. Al di là del gioioso evento in sé, la coppia Cohen ha avuto un secondo motivo per emozionarsi. Il loro figlio è nato in una data unica, il 22 febbraio 2022, e in un momento speciale, rispettivamente, 22 minuti dopo le due del pomeriggio nel Rambam Health Care Campus di Haifa.Lian, la nuova mamma, che ha partorito con taglio cesareo, voleva davvero partorire in quella data.

“Ho chiamato per coordinare l’operazione e mi hanno offerto questa data”, ha detto. “Dovevamo entrare in sala operatoria alle dieci del mattino. “È incredibile vedere la sequenza di queste cifre sul muro. Anche la temperatura nella stanza era di 22 gradi”, ha detto. Secondo Cohen, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i numeri stanno diventando parte integrante della sua storia di nascita: “È raro, è pazzesco. Queste sono circostanze davvero insolite. Abbiamo una storia di nascita speciale per un bambino molto speciale”.