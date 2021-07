Nissan QasQuai taroccata, la scoperta a Giugliano della polizia dopo un controllo

A seguito di una intensa attività info investigativa, gli agenti della Polizia Stradale, hanno denunciato una persona per riciclaggio e truffa ed hanno sequestrato un’autovettura, e relativa carta di circolazione. L’attività ha consentito di ricostruire il modus operandi del soggetto, resosi responsabile della nazionalizzazione di un veicolo estero di sospetta provenienza illecita.

Nello specifico, i poliziotti, in Giugliano in Campania, durante il controllo di un NISSAN QASQUAI hanno accertato che il numero di telaio è risultato essere difforme nelle modalità di punzonatura, mentre la targhetta identificativa è risultata difforme nella composizione poiché stampata con caratteri e supporto non conformi.

Al termine delle indagini, si è riusciti ad individuare l’autore dell’attività illecita, procedendo così a denunciarlo alla Autorità Giudiziaria ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro probatorio.