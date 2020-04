Giugliano. Al lavoro giorno e notte per cucire mascherine, la forza di nonna Antonietta

Se è vero che i veri amici si vedono nel momento del bisogno, allora tutti dovremmo ringraziare nonna Antonietta, anziana signora di Giugliano che da diversi giorni a questa parte non ha fatto altro che dedicarsi a cucire mascherine per distribuirle all’intera Italia. A supportare l’iniziativa dell’instancabile donna c’è anche una pagina nata da poco tempo, “Nonna Antonietta, la nonna d’Italia”.

Con le sue mani, difatti, Antonella continua a produrre mascherine da donare in maniere totalmente gratuita agli ospedali italiani e non solo. Nel gruppo social ci sono anche foto che testimoniano come le medesime mascherine partano per arrivare in ogni parte dell’Italia. Ha infatti riscosso tantissimi apprezzamenti il post da parte di un carabiniere in servizio in Toscana: «Ringraziamo nonna Antonietta per averci procurato le mascherine, che consegnerò ai miei colleghi. Grazie per quello che state facendo da parte di tutti noi».

A dare una mano a nonna Antonietta c’è anche Nunzia, sua figlia. E insieme, lavorando giorno e notte, stanno aiutando tutta Italia.