Omicidio dopo gli schiaffi al figlio, boss di camorra condannato all’ergastolo

Aldo Gionta è stato condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio di Natale Scarpa. Come riporta il Mattino nel 2006 il boss poeta, detenuto al 41 bis, ordinò l’omicidio per vendicare un affronto a suo figlio minorenne Valentino junior. Gionta venne arrestato da latitante ad agosto 2014 mentre si imbarcava per Malta da Pozzallo. Stessa sorte del papà Valentino e dl fratello Pasquale, protagonista della faida di Torre Annunziata.

GUERRA DI CAMORRA, L’OMICIDIO DURANTE L’ALLENAMENTO

Una guerra di camorra iniziata nel 2006 proprio con l’omicidio di Natale Scarpa, detto zì Natalino. Il 70enne era un elemento di spicco dei Gallo-Cavalieri, papà di Vincenzo, crivellato di colpi il 16 agosto nel piazzale dello stadio Giraud dopo un allenamento del Savoia. Un omicidio eclatante ordinato dal carcere proprio da Aldo Gionta.

A Carnevale il figlio adolescente Valentino junior colpì Scarpa con un uovo, dopodichè l’anziano lo schiaffeggiò in strada. Giunta la notizia in carcere papà Aldo incaricò il fratello Pasquale Gionta, di organizzare l’agguato mortale. Condanna all’ergastolo anche per Giuseppe Coppola, che ebbe un ruolo importante nell’omicidio.