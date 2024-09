“Osimhen furioso col Napoli”: niente Chelsea e Arabia lontana, resta in azzurro fuori rosa

PUBBLICITÀ

Victor Osimhen resta al Napoli, fuori squadra, ma l’attaccante non raggiungerà né il Chelsea che aveva trovato un’intesa con il club azzurro, né l’Al-Ahli che aveva proposto al nigeriano un contratto quadriennale da 40 milioni a stagione. A far saltare la trattativa con il club arabo sarebbe stata una differenza di 5 milioni tra richiesta e offerta. Resta da capire se nelle prossime ore (il mercato arabo chiude il 2 settembre) arriveranno altre offerte in grado di soddisfare sia il calciatore che la società azzurra, altrimenti Victor rischia di rimanere a Napoli almeno fino a gennaio.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Queste le sue parole riportate da CFCPys: “Mi hanno detto che Osimhen è assolutamente furioso in questo momento. Il Napoli ha iniziato a chiedere più soldi per Osimhen all’Al Ahli quando hanno visto che stavano puntando su Ivan Toney. Wow è pazzesco, non riesci a stare fermo per 5 minuti, stanno succedendo così tante cose sullo sfondo in questo momento. Victor Osimhen è furioso con il Napoli, il rapporto è completamente rotto. Penso che questa storia di Osimhen con Napoli, Al Ahli e Chelsea sarebbe un gran bel film“.

Gli ultimi colpi del Napoli

De Laurentiis ha comunque provato ad accontentare Conte sul mercato nonostante la mancata uscita di Osimhen. Acquistato Billy Gilmour: il centrocampista classe 2001 arriva dall’Everton per 14 milioni. L’allenatore salentino potrà poi contare anche su Scott Mc Tominay, centrocampista scozzese che lascia il Man Utd per circa 30 milioni. Saluta, invece, Gianluca Gaetano che si trasferisce al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni.

