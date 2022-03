Paranza dei bambini, nell’appello bis ‘sconto’ per Giuliano junior

È arrivata questo pomeriggio presso la Corte d’Appello di Napoli (V sezione) la sentenza bis d’appello per i ras facenti parte della ‘paranza dei bambini’ e dei gruppi della Maddalena e Forcella. Si tratta del processo sopraggiunto dopo il rinvio operato dalla Corte di Cassazione. Non sono mancate sorprese con lo ‘sconto’ arrivato per Giuseppe Giuliano, figlio di Luigi Giuliano ‘Zecchetella’: il giovane, difeso dagli abili penalisti Leopoldo Perone e Roberto Saccomanno, è stato condannato a 11 anni. I suoi legali sono riusciti non solo ad ottenere una riduzione di un anno rispetto alla precedente condanna ma hanno ottenuto il riconoscimento del ruolo di partecipe invece che capo dell’associazione. Per il ras Salvatore Cedola pena rideterminata in anni 14 e due mesi. Salvatore Frenna ha ottenuto una riduzione a sette anni, Domenico Giaquinto sette anni e quattro mesi, Ciro Gioia cinque anni, Luigi Giuliano junior 11 anni e otto mesi, Lucia Ioia 4 anni e otto mesi, Raffaele Maddaluno sei anni (si tratta del ras del clan Rinaldi all’epoca alleato con la paranza dei bambini).

La Corte di Cassazione mise in discussione le conclusioni a cui giunsero i giudici del secondo grado. In questo processo furono letteralmente stangati i giovanissimi ras della mala di Forcella tra cui Manuel Brunetti che stava già scontando una condanna definitiva a 16 anni per aver ucciso nel 2009 la guardia giurata Umberto Concilio nel tentativo di portargli via la pistola d’ordinanza.