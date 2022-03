Schianto sull’Asse Mediano, coinvolte diverse auto: il video

Stasera si è verificato un incidente sull’Asse Mediano nel quale sono rimaste coinvolte diverso auto. Secondo i primi avrebbero hanno riportato danni una Fiat Panda e altre vetture. Lo scontro è avvenuta in direzione Lago Patria all’uscita Caserta. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. Il traffico verso l’uscita Giugliano-Villaricca-Parete ha subito un notevole rallentamento a causa dei veicoli danneggiati e dei detriti presenti sul fondo stradale. Seguono aggiornamenti.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE

Incidente al ‘solito’ incrocio a Mugnano, auto capovolta dopo lo scontro

Ieri sera si è verificato l’ennesimo incidente d’auto tra via Antonio De Curtis e via Ugo Foscolo a Mugnano. Secondo le ricostruzione dei residenti due Lancia Ypsilon si sono scontrate violentemente alle ore 21 circa: la vettura scura si è capovolta in seguito al forte impatto mentre quella rossa ha subito diversi danni alla parte anteriore. I feriti sono stati trasferiti nel vicino ospedale di Giugliano mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per riportare la Lancia nera all’assetto originale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Mugnano.