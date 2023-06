Partita l’asta per Osimhen, le big d’Europa pronte a fare follie

PUBBLICITÀ

Il calciomercato non è ancora formalmente iniziato, ma sono già tutti pazzi per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano si è dimostrato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, portando il Napoli a vincere il suo terzo scudetto, grazie alle sue qualità e alla sua giovane età è sui taccuini dei club di tutta Europa.

Le squadre interessate

Il Napoli ha fissato il prezzo: ci vorranno non meno di 160 milioni per portare via Osimhen. E sono in pochi i club al mondo che sarebbero in grado di sborsare tale cifra, come poche sono le squadre più “appetibili” del Napoli per fare un salto di qualità.

PUBBLICITÀ

Sicuramente c’è il forte interesse del PSG, soprattutto ad una condizione. Se dovesse partire Mbappé, i parigini tenterebbero il tutto per tutto per avere la stella nigeriana. Si vocifera anche di un’offerta di 150 milioni che ancora non soddisfa ADL. E poi c’è il Liverpool: ad Anfield si cerca di rialzarsi ai massimi livelli dopo una stagione tra luci e ombre, e la società vorrebbe riuscirci con Osimhen.

Avrebbe la concorrenza di Darwin Nunez, ma sicuramente il prestigio della Premier gioca un ruolo fondamentale. Terzo in Pole c’è il Bayern Monaco. La squadra bavarese di certo non ha problemi economici, ma si è dimostrata recentemente una quadra attenta al budget e agli investimenti. Al Bayern manca una prima punta di ruolo e importante per tentare l’assalto alla Champions League, e gli obiettivi sono Osimhen e Harry Kane.

Ipotesi rinnovo per Osimhen

L’altra strada è quella che sicuramente farebbe più piacere a molti tifosi del Napoli: Victor Osimhen potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Napoli, che se lo assicurerebbe per qualche altra stagione. Le condizioni sono un ingaggio adeguato e sicuramente ambizioni alte. Perchè Osimhen a 24 anni ha davanti gli anni più brillanti della propria carriera, e di sicuro vorrà consacrarsi come top mondiale, non lontano da tali come Haaland e Mbappé.

Di certo di questo parlerà con Rudi Garcia, suo neo-allenatore. E intanto il presidente De Laurentiis prova a trattenerlo: negli scorsi giorni c’è stato un incontro tra il patron azzurro e l’agente di Victor. Il Napoli sarebbe disposto a offrigli fino a 7 milioni a stagione, cifra record per la storia del club. Ad Osimhen Napoli piace, e come potrebbe essere diversamente dopo tutto l’affetto che i tifosi gli hanno dato nell’anno più bello? Victor sente Napoli come una seconda Lagos, ma ora, la scelta è tutta su di lui.