Questa notte i carabinieri della stazione di Marano sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano per una persona accoltellata. La vittima è un 16enne di Mugnano, incensurato. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare il minore sarebbe stato ferito al torace nei pressi di un bar in Via Falcone. Non sono chiare le motivazioni

Indagini in corso per chiarire dinamica.