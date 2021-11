Paura ieri sera in via degli Innamorati a Giugliano. Un’auto, probabilmente per cause accidentali, è andata completamente in fiamme. I fatti sono accaduti nella notte tra lunedì e martedì nei pressi di un bar. All’improvviso dalla vettura Fiat Panda si è sprigionato prima del fumo poi dopo pochi secondi l’auto è stata avvolta dalle fiamme. Spavento e paura in via degli Innamorati. Tempestiva la chiamata ai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia di stato.

