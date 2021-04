Bimbi e operatori positivi al Pausilipon, incubo focolaio nell'ospedale di Napoli

Pubblicità

Momenti di paura quelli che si vivono nel reparto di Oncologia pediatrica del Pausilipon, polo oncologico del Santobono.

Un bimbo ricoverato nella struttura è risultato positivo al tampone dopo un controllo effettuato per una manifestazione di sintomi febbrili. Poi, al successivo screening a tappeto su operatori e pazienti del medesimo reparto, sono risultati positivi altri due sanitari ed ancora un bambino. A riportare la notizia è Il Mattino.

Il bollettino di oggi

Non tende a migliorare la situazione epidemiologica in Campania. I nuovi positivi covid sono 2.012, individuati attraverso 21.651 tamponi molecolari. Secondo quanto comunicato dall’unità di crisi, sono 653 i positivi sintomatici, mentre 1.359 non presentano sintomi da contagio.

45 registrati solo nell’ultimo bollettino; 28 deceduti nelle ultime 48 ore, 17 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Dall’inizio della pandemia sono 6.189 i residenti in Campania deceduti in Ancora elevato anche il numero dei decessi:; 28 deceduti nelle ultime 48 ore, 17 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Dall’inizio della pandemia sono 6.189 i residenti in Campania deceduti in seguito a complicazioni da contagio covid.

sono 2.131 i pazienti campani che hanno visto i tamponi negativizzarsi. Costante la pressione sul sistema ospedaliero: 140 i letti di terapia intensiva occupati, Supera il numero dei nuovi casi il computo dei guariti:. Costante la pressione sul sistema ospedaliero: 140 i letti di terapia intensiva occupati, mentre sono 1.499 i pazienti ricoverati nei reparti di degenza.

