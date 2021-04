Pubblicità

Ieri gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi al rispetto delle norme anti Covid-19 nel centro storico di Napoli e nelle zone della “movida” tra largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, piazza San Domenico Maggiore, largo Banchi Nuovi e piazzetta Nilo.

Nel corso dell’attività identificate 75 persone, di cui 5 sanzionate poiché prive della mascherina.

Stanotte, inoltre, su disposizione della Centrale Operativa gli Agenti sono intervenuti in via Depretis a Napoli. Hanno ricevuto la segnalazione di una festa all’interno di un bed and breakfast.

Giunti sul posto, una volta entrati hanno sorpreso in una stanza 8 napoletani tra i 24 e i 30 anni. I ragazzi tutti privi delle mascherine e intenti a consumare cibi e bevande e li hanno sanzionati.

Via Pietro Colletta a Napoli: titolare di una pizzeria sanzionato.

Stanotte gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pietro Colletta numerose persone all’esterno di una pizzeria in attesa di ritirare le loro ordinazioni.

I poliziotti, con il supporto di una volante del Commissariato Vicaria-Mercato, hanno sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale. Inottemperanza alle misure anti Covid-19 in quanto ha omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela.

