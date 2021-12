Arresto nella Vela Gialla di Scampia, trovati pistola e 21mila euro in contanti

Arresto nella Vela Gialla di Scampia, trovata una pistola e 21mila euro in contanti. Servizio a largo raggio per i Carabinieri della compagnia del Vomero che hanno setacciato le strade del quartiere. Diverse le perquisizioni per la ricerca di armi e droga.

I Carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato per detenzione di arma clandestina e riciclaggio Giuseppe Lanzetti, 51enne del posto. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo nel lotto M C1 – la Vela Gialla – e lì hanno rinvenuto e sequestrato una pistola 1914 automatic pistol titanic patent calibro 7,65 con matricola abrasa e colpo in canna altri 6 proiettili.

PISTOLA E CONTANTI SCOPERTI A SCAMPIA

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche la somma contante di 21mila euro. I militari hanno voluto approfondire il controllo presso l’abitazione di origine di Lanzetti che era poco distante e dove abitano la madre e il fratello 38enne, anche lui già noto alle forze dell’ordine. Sul balcone – all’interno del cassetto di un mobile – era nascosta una scatola con all’interno 42 cartucce calibro 7,65. Il 38enne è stato denunciato, le munizioni sequestrate. L’arrestato è in attesa di giudizio