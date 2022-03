Lancia la pistola alla vista dei carabinieri, arma ritrovata a Frattaminore

Lancia la pistola appena vede i carabinieri, i carabinieri la ritrovano a Frattaminore. Durante uno dei numerosi servizi straordinari del territorio i militari della stazione di Frattamaggiore hanno rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica con matricola abrasa. L’arma, completa di caricatore con all’interno 14 cartucce calibro 9×19 di cui una in canna e pronta all’uso, era in un appezzamento di terra di via Roma. Dai primi accertamenti pare che la pistola sia stata lanciata durante la notte da qualcuno che, impaurito dalle perquisizioni in corso, se ne era volute disfare.

CONTROLLI A FRATTAMINORE

Mercoledì scorso armi e droga sono stati ritrovati in un servizio alto impatto nel comune di Frattaminore. I militari della compagnia di Giugliano e della stazione di Frattamaggiore, insieme a quelli del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e del Nucleo Cinofili, hanno presidiato la città con perquisizioni e posti di blocco. Centinaia di persone sono state identificate, altrettanti i veicoli ispezionati. Attenzione massima in Via Turati, tra le palazzine popolari.

In una di queste i militari hanno rinvenuto 2 pistole. Si tratta di una Ruger 357 magnum con 6 proiettili nel tamburo e una Tanfoglio cal. 9×21 mm con 12 colpi nel serbatoio. Erano nascoste sotto il marmo del davanzale delle scale condominiali. Nel vano ascensore di un secondo edificio 53 grammi di crack e 19 dosi di marijuana. Con la droga anche 2 targhe oggetto di furto. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.