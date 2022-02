Pozzuoli. In casa con 18 dosi di cocaina, scarcerata dopo il Riesame

Era stata arrestata il mese scorso dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. L’accusa per lei era di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. In manette era così finita Teresa Pollice, 41enne ex compagna del ras di Reginelle Pasquale Dello Iacolo. I carabinieri, entrati in casa della donna, scoprirono divers dosi di cocaina materiale per il confezionamento, strumenti per tagliare la droga e soldi contanti, circa 1600 euro.

Durante l’operazione anti-droga i carabinieri rinvennero e sequestrarono 234 grammi di hashish, 13 grammi di marijuana ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente. La merce era in una borsa nascosta nelle aree comuni di via Reginelle. Nei giorni scorsi per la donna si è pronunciato il Riesame che, accogliendo in pieno le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Paolo Gallina, ha scarcerato la donna disponendo per lei i domiciliari. Il tribunale della libertà ha fatto cadere per la donna l’aggravante derivante dalla presenza in casa di un minore escludendo la responsabilità della stessa in relazione ai panetti di hashish rinvenuti all’esterno dell’abitazione.