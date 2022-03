Putin e il movimento della spalla ‘sospetto’, la verità sulla malattia del presidente della Russia

Cosa ci sarebbe di vero nelle speculazioni che vedono il presidente russo, Vladimir Putin, malato di cancro e in preda ad una sorta di delirio dovuto dai farmaci. A fornire ulteriori elementi sulle supposizioni è Nicolai Lilin, scrittore italiano nato in Russia e diventato famoso per il romanzo con spunti autobiografici Educazione Siberiana. Recentemente, quest’ultimo ha pubblicato una biografia di Putin.

Lo scrittore, nel corso della puntata de ‘L’aria che tira’ su La7 martedì scorso, ha ammesso che Putin ha realizzato in Russia una dittatura con mira imperialistiche. Perché non è vero che l’ultimo Zar vuole rifare l’Urss, il suo vero obiettivo è rifondare l’impero russo. Secondo lo scrittore, Putin in questo frangente resta un politico freddo e razionale e ha sicuramente “piani B, C e così via. Secondo me lui è preparato come in Cecenia, dove era partito con un certo tipo di pianificazione e poi ha sfruttato la situazione, girando a suo favore il dissenso tra i ribelli, tanto è vero che parte dei ceceni si è staccata ed è diventata fedele alla Russia”.

La verità sul movimento sospetto con la spalla

“Lo stato di salute dei grandi leader è sempre un segreto, soprattutto in dittatura quindi non sapremo mai la verità sulla salute di Putin, è anche inutile ragionare su questo argomento“, ha aggiunto lo scrittore. “Io Putin l’ho studiato a lungo – spiega lo scrittore – questo movimento di spalla sinistra che fa spesso quando parla non è segno di malattia“. Ma, in realtà, viene dalla sua esperienza nel judo, assicura lo scrittore.

“È uno dei trucchi della scuola di San Pietroburgo, si tratta di un movimento che un judoka fa spesso. Finge attaccare a sinistra e invece lo fa a destra”. Un riflesso fisico che Putin fa “involontariamente” nei suoi discorsi, soprattutto quando vuole essere “più aggressivo” nell’eloquio e mettere l’interlocutore al tappeto.