Putin si mostra al mondo: discorso nello stadio stracolmo, ma è giallo sull’interruzione della diretta

Oggi, 18 marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha parlato alla sua nazione, in diretta dallo stadio Luzniki a Mosca. Ad accogliere il leader del Cremlino, un’immensa folla festante; il ministero degli interni russo parla di circa 95mila persone all’interno e più di 100mila nei pressi dello stadio, per un totale di circa 203mila spettatori. Tuttavia, secondo alcuni tweet, molte di queste sarebbero state pagate per partecipare e fomentare la propaganda. Occasione di tale evento – dal titolo “Per un mondo senza nazismo, per la Russia, per il presidente” – l’anniversario dell’annessione della Crimea alla Federazione russa. I conduttori della trasmissione si sono presentati con la “Z” appuntata sulla giacca, a sostegno delle operazioni militari in Ucraina. Simbolo presente anche su diversi striscioni mostrati dagli spettatori nello stadio.

Il discorso di Vladimir Putin alla nazione

Putin è entrato allo stadio poco dopo le 14 (ora italiana), in abiti formali: giacca a vento blu e maglione a collo alto. Ha esordito affermando che “Gli abitanti della Crimea vogliono abitare nella loro terra, con la loro patria storica, la Russia. Hanno fatto la scelta giusta, hanno messo un ostacolo al nazionalismo e al nazismo, che continua ad esserci nel Donbass“. Per poi continuare: “Kiev organizzava operazioni militari punitive contro il Donbass. Qui siamo intervenuti con un’operazione speciale per fermare un genocidio dei russi: ora porteremo a termine i nostri piani”. Il leader del Cremlino ha poi proseguito citando il Vangelo di Giovanni: “Non c’è amore più grande che donare la vita per gli amici“. Prendendo così spunto per lodare, subito dopo, l’eroismo dei soldati russi impegnati nell’ “operazione speciale” in Ucraina e sottolineare che “da tempo non eravamo così uniti“.

La retorica di Putin

Il discorso di Putin – durato appena due minuti e conclusosi con una grande ovazione del pubblico – è stato pregno di vocaboli chiave della sua retorica. Il continuo richiamo al patriottismo, con l’esaltazione della madre Russia; la strenua lotta al nazismo; l’invasione dell’Ucraina citata come “operazione speciale“: missione avanzata in nome del sentimento cristiano contro il genocidio dei russi.

Il “giallo” dell’interruzione delle trasmissioni

Ad un certo punto, però, il discorso del presidente è stato misteriosamente interrotto. La tv russa ha improvvisamente tagliato le sue parole e, quando dopo pochi minuti la trasmissione è ripresa, sul palco ad esibirsi c’era già una band. Il discorso è stato comunque ripreso e terminato dopo circa 15 minuti. Alla richiesta di spiegazioni è stata fornita una risposta dal portavoce del Cremlino Dimitri Peskov che ha parlato di un “guasto tecnico“.

I colloqui con i leader mondiali

Durante la mattina, prima del discorso alla nazione, Putin ha tenuto anche un colloquio col cancelliere tedesco Scholz. Al quale ha comunicato che la Russia è “pronta a una soluzione per l’Ucraina, ma Kiev fa proposte irrealistiche“. Nessun commento da Mosca in merito alle parole di Joe Biden, che ha definito il leader russo “assassino” e ” criminale di guerra“. Si attendono in serata aggiornamenti sul colloquio previsto con il presidente francese Macron.