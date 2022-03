Raffica di controlli a Secondigliano, 33mila euro di multe agli automobilisti. Gli Agenti della Polizia Locale dell’U.O. Scampia, unitamente a personale della Polizia di Stato del Commissariato di Scampia e del Reparto Crimine e Prevenzione, hanno proseguito l’attività di monitoraggio del territorio anche nel fine settimana con postazioni di controllo alla Piazza Madonna dell’Arco a Secondigliano.

Nel corso dell’ operazione congiunta sono stati elevati verbali per un importo complessivo pari ad euro 33.070,00. Nella fattispecie sono state controllate 25 autovetture e 30 persone elevando 14 verbali per assenza di copertura assicurativa con conseguenti 14 sequestri amministrativi, 2 i sequestri di veicoli finalizzati all’ alienazione ex art. 213 co.8 cds per reiterazione di guida senza copertura assicurativa, 3 verbali con fermo amministrativi per guida senza patente perché mai conseguita e 1 verbale per guida con patente sospesa finalizzato alla successiva revoca della patente di guida. Dieci verbali per guida senza casco protettivo obbligatorio, 12 verbali per mancata revisione periodica, 4 ritiri di patente per guida di veicoli di categoria diversa e per patente scaduta e 6 verbali per mancanza dei documenti di circolazione.

Nel corso dell’ attività sono state inoltre deferite all’ Autorità Giudiziaria 3 persone per reiterazione di guida senza patente nel biennio così come previsto da normativa vigente ed una persona è stata tratta in arresto per furto negli spazi esterni del centro commerciale “La Birreria”.

L’ARRESTO DELLA POLIZIA

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Madonna dell’Arco, nei pressi del parcheggio di un centro commerciale, hanno notato un giovane che, dopo aver smontato le barre portapacchi dal tettuccio di un’auto, armeggiava accanto alla portiera della vettura.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una chiave esagonale e di un giravite a doppia punta. V.A., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, tentato furto e danneggiamento aggravato.