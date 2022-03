Stefano De Martino si commuove a Domenica In: “Penso sempre a lui”

Oggi pomeriggio Stefano De Martino è stato ospite di Domenica In e il ballerino di Torre Annunziata si è commosso guardando il video del nonno omonimo. “Penso sempre a lui e penso che sia lì, al di là della telecamere. Come papà provo a fare del mio meglio e chiedo sempre a Santiago. Con Belen ci vediamo spessissimo: al momento sono molto felice e sereno“.

“L’amore per i figli è imprescindibile e quando si diventa padri si capisce l’amore dei propri genitori. Ci vuole lo slancio di incoscienza nel fare un figlio e oggi non riesco ad immaginare la mia vita senza di lui“, dice De Martino su Santiago.

“I miei non volevano che facessi danza, perché sapevano che era difficile vivere di questo mestiere. Ma in questo modo mi hanno reso ancora più determinato a seguire il mio sogno. Mio padre era un grandissimo ballerino, quando lo andavo a vedere, non riuscivo a non ballare tra le poltrone – racconta Stefano De Martino – Lui ha cercato in tutti i modi di avvertirmi che era un mestiere difficile, che sarebbe stato un percorso pieno di ostacoli. Quando mi ha visto così determinato, anche crescendo, non ha potuto dirmi che “Vai, figlio mio”. E sono andato. Poi ho deciso di lasciare la danza perché, da ballerino, sapevo di non poter fare la differenza e io, in tutto quello che faccio, voglio sempre fare la differenza”.” ha raccontato al salotto di Mara Venier.

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme, arriva la conferma della sorella Cecilia

La storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua. A darne conferma è proprio Cecilia, la sorella della showgirl. I due negli ultimi mesi sono stati paparazzati insieme e le voci di un ritorno di fiamma si sono fatte sempre più frequenti. Nel corso di una intervista su Nuovo Tv, Cecilia ha confermato la reunion.

Le parole di Cecilia Rodriguez: “Belen? L’uomo giusto c’è sempre stato”

“Belen è cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. La verità è un’altra, non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però – spiega la sorella della showgirl – questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato. Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti”.

“Le cattiverie che le scrivono? C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto”.

La storia tra la conduttrice e Stefano De Martino

Belen e Stefano si sono conosciuti nel 2012 ad ‘Amici’, il talent show condotto da Maria De Filippi. Ai tempi, l’attuale presentatore televisivo era un ballerino del cast del programma, che quell’anno ballò insieme alla showgirl. A distanza di un anno da quell’incontro, si sono sposati e nel 2013 è nato anche Santiago. Nel 2015 la coppia è scoppiata, ma nel 2019 c’è stato un ritorno di fiamma, anche se pochi mesi dopo la showgirl argentina ha annunciato la seconda separazione.

Impossibile non pensare alla frase celebre della canzone ‘Amici Mai’ di Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.