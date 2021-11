Rapina nel circoletto, accuse in frantumi per il ras dei Mazzarella

Clamorosa assoluzione per Giovanni Ascione indicato come uno dei ras emergenti del clan Mazzarella. Ascione, difeso dall’avvocato Paolo Gallina, era imputato insieme a Ciro Paciolla, per una rapina avvenuta nel maggio del 2018. La notizia riportata da Il Roma. Ascione e Paciolla, insieme al coindagato Pasquale Bianco, erano infatti accusati del raid subito da Gaetano Di Donna avvenuto in un circolo ricreativo: qui la ‘vittima designata’, aveva fissato un appuntamento con Paciolla, per acquistare dieci telefonini iPhone X al prezzo concordato di 6.800 euro. Dopo pochi minuti che la vittima entrò nel locale, sulla scena arrivò anche Ascione che – secondo la ricostruzione degli inquirenti – avrebbe avuto il compito di dare la “battuta” agli altri due complici, vale a dire gli uomini che avrebbero poi materialmente rapinato Di Donna. Il colpo soltanto per un puro caso non andò a buon fine con i banditi che riuscirono a portar via solo qualche centinaio di euro. La difesa ha dimostrato che, anche qualora i due imputati fossero stati concorrenti nella ‘trappola’, non si sarebbe trattato di una vera e propria rapina. Nel processo per abbreviato nonostante la richiesta per i due fosse stata di cinque anni e sei mesi i due sono stati completamente assolti.