Banditi in azione in provincia di Napoli, rubano l'incasso della 'panuozzeria' e scappano

Banditi in azione nella notte a Volla, dove questa mattina il titolare della paninoteca “La capannina del gragnanese” si è ritrovato davanti una brutta sorpresa. Alcuni malviventi, difatti, hanno fatto irruzione nel locale dove hanno rubato l’incasso e sono scappati via.

In un video – segnalato dai titolari alla nostra redazione – si vedono i banditi fare irruzione nel locale, dove hanno rubato l’incasso per poi scappare via e far perdere le tracce. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine, che esaminano le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza per tentare di risalire all’identità dei malviventi.

Il video