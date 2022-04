Reddito di cittadinanza, Naspi e assegno unico: le date dei pagamenti di aprile

I pagamenti del reddito e della pensione di cittadinanza, per chi è alla prima ricarica, saranno liquidati dal 15 aprile. Invece per i beneficiari storici la ricarica arriverà il 27 aprile. Per quanto riguarda le pensioni di maggio, da aprile sono tornati i pagamenti all’inizio del mese, dunque i pagamenti avverranno tra il 2 il 7 maggio.

ASSEGNO UNICO, NASPI, REDDITO DI CITTADINANZA

Il pagamento dell’assegno unico di marzo avverrà il il 4, 6 e 8 aprile. quello riguardante l’assegno unico di aprile avverrà il 15 e 21 aprile. Gli arretrati dell’assegno unico temporaneo sono attualmente in fase di erogazione.

Ricapitolando il reddito e pensione di cittadinanza verranno erogati dal 15 aprile o dal 27 aprile. L’assegno unico di marzo, tra il 4, 6 e 8 aprile. L’assegno unico di aprile, 15 e 21 aprile. Le pensioni, tra il 2 e il 7 maggio. La Naspi, 7 e 16 aprile. Gli stipendi NoiPa, tra il 23 e il 27 aprile; il bonus Irpef, tra il 15 e il 23 aprile.

Reddito di Cittadinanza, assegno tagliato a 245mila famiglie in un mese

Reddito di Cittadinanza, assegno tagliato a 245mila famiglie. A febbraio sono 1,1 milioni le famiglie con il Rdc o la pensione di cittadinanza, per oltre 2,4 milioni di persone coinvolte. Questi dati dell’Osservatorio Inps sul reddito di cittadinanza nel quale si chiarisce che rispetto a gennaio c’è stata una riduzione di circa 245mila nuclei, fisiologica per l’aggiornamento delle Dichiarazioni sostitutive uniche. L’importo medio percepito è di 583 euro. Nel mese sono stati spesi 646,70 milioni a fronte dei 743,79 spesi a gennaio 2022.

I chiarimenti dell’Inps sul calcolo dell’assegno

La determinazione della rata mensile del Reddito di cittadinanza è calcolata in riferimento al “Reddito familiare”. Valore a sua volta determinato sulla base di quanto presente in ISEE come somma dei redditi e dei trattamenti esenti (non assoggettati ad Irpef), percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare. Gli importi considerati sono quelli relativi a due anni antecedenti a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Pertanto, per l’anno 2022, in linea generale, si considerano i redditi e i trattamenti di tutti i componenti del nucleo percepiti nel 2020.

Tra i trattamenti assistenziali rilevanti rientrano, ad esempio, gli assegni al nucleo familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l’assegno sociale/pensione sociale, la carta acquisti ecc. Operazione di aggiornamento dei trattamenti.