“Restate a Napoli”, 24 spettacoli in Piazza Plebiscito dal 9 al 16 agosto: tutti gli ospiti

La seconda edizione della rassegna “Restate a Napoli” si terrà dal 9 al 16 agosto in Piazza del Plebiscito, con la direzione artistica di Lello Arena. 24 spettacoli, 3 al giorno tra le 19 e le 24, con una previsione di oltre 60.000 spettatori e un programma che comprende musica, teatro, danza, comicità, arti circensi e arte di strada, fra giovani interpreti e artisti internazionali. In piazza ci sarà un grande teatro con 3000 posti a sedere, da prenotare gratuitamente sulla piattaforma digitale.

Fra artisti e tecnici, sono 500 i professionisti impiegati nella manifestazione, e tutti gli spettacoli serali saranno condotti da Lello Arena. Gli spettacoli musicali rientrano nell’ambito di Napoli Città della Musica, il progetto del Comune di Napoli che vuole valorizzare la creatività musicale partenopea.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato: “È il terzo evento che presentiamo, coprirà la settimana di ferragosto con tantissimi spettacoli gratuiti con un’ampia fascia di gusti e di generi, un modo per accompagnare chi resta in città e chi la vive da turista”.

Il Direttore artistico Lello Arena: “Una grande festa dell’arte, della musica e del teatro – totalmente gratuito – in uno dei posti più belli della città Piazza del Plebiscito fatta per i napoletani e per i turisti presenti”.

Ecco il programma diviso per giorni

Dalle ore 19.00

9 agosto: Canto popolare

10 agosto: Candy Orchestra

11 agosto: Danza – Il mondo degli invisibili

12 agosto: Stelle danzanti

13 agosto: Percorsi indivisibili

14 agosto: Circus

15 agosto: Accademici Napoletani

16 agosto: Strada facendo – spettacolo di artisti di strada

Dalle ore 19.45

9 agosto: Assia Fiorillo

10 agosto: Gabriele Esposito

11 agosto: Greg Reg “Ogni Vota Tour” Guest “Kalika”

12 agosto: Erminia Franzese – Mirko Dionisi – Marsica

13 agosto: Plug – Nicola Siciliano e Maria Siciliano

14 agosto: Jovine – Simona Boo – Peppoh – Andrea Tartaglia

15 agosto: Fede & Marlene

16 agosto: Gaié – Greta Zuccoli

Dalle ore 22.00

9 agosto: Ebbanesis

10 agosto: Alessandro Haber

11 agosto: Avion Travel

12 agosto: Joe Bastianich & La Terza Classe

13 agosto: La Maschera

14 agosto: Tony Tammaro

15 agosto: Nicola Piovani

16 agosto: Simona Molinari