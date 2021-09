Tragico schianto moto-camion, Salerno piange Angelo: era il titolare del birrificio Tennent's

Tragico incidente quello avvenuto ieri a Pontecagnano Faiano. Un uomo di 51 anni, originario di San Marzano sul Sarno, ha perso la vita. Si tratta di Angelo De Nicola, titolare del birrificio Tennent’s di Pagani. Il pub taverna, tra l’altro, è una vera e propria istituzione non solo per l’Agro Nocerino, ma anche per i Paesi Vesuviani, da dove le comitive si raggruppavano per raggiungere il locale.

Dopo l’incidente i soccorsi sono stati immediati, con i volontari della Croce Bianca e del Vo.Pi. che hanno provato disperatamente a salvare la vita al 51enne. Per Angelo, purtroppo, non c’è stato però niente da fare. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, ma stando ad una prima ricostruzione pare che il centauro sia caduto dopo aver urtato un camion, cadendo poi sull’asfalto.