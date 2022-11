San Gregorio Armeno, al via da sabato il senso unico pedonale nella via dei presepi

Dopo due anni di Covid, le botteghe di San Gregorio Armeno hanno sancito, con la tradizionale benedizione, l’inizio della stagione natalizia 2022/23. Una partenza piena di speranze ma che non nasconde preoccupazioni, prime tra tutte quelle legate alle luminarie e all’ordine pubblico.

SAN GREGORIO ARMENO, DA SABATO SENSO UNICO PEDONALE E L’IPOTESI AL VAGLIO PER LE LUMINARIE

In quanto alle luminarie, sarà difficile vedere una luce di Natale prima di metà dicembre. Le gare indette da Città Metropolitana e Camera di Commercio sono andate deserte a causa della crisi energetica. Così, sono stati erogati 150mila euro per ogni Municipalità, per un totale di 1,5 milioni, che dovranno provvedere autonomamente. I soldi, però, sono arrivati soltanto ieri e i tempi della burocrazia non potranno essere compressi.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, quello dell’ordine pubblico, “si sta lavorando su un dispositivo analogo a quello degli anni scorsi, con la possibilità di alternare i flussi. Dovrebbe partire sabato, stiamo per firmare l’ordinanza”, ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi a margine dell’avvio ufficiale dell’evento. La richiesta degli artigiani era stata quella di alternare il senso unico, facendolo partire un weekend da via San Biagio e quello successivo da piazza San Gaetano, in maniera tale da garantire eguale visibilità a tutte le botteghe della strada dei presepi.

La benedizione delle botteghe, causa pioggia, è avvenuta all’interno del complesso di San Lorenzo Maggiore, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessore comunale Teresa Armato, della presidente della IV Municipalità Maria Caniglia e del presidente delle botteghe Vincenzo Capuano. Madrina di quest’anno sarà Marisa Laurito.