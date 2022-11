Accoltella l’ex moglie e il suo nuovo compagno poi si impicca: 3 morti per un amore malato

E’ accaduto ieri nel Veneziano, un evento raccapricciante. Un uomo accoltella l’ex moglie e il suo compagno poi in preda alla disperazione per gli omicidi commessi si toglie la vita. le vittime sono una donna e un uomo, Mynevere Karabollaj e Flonino Merkuri, trovati morti in una casetta bifamiliare in via Leopardi, una piccola strada in una zona residenziale non lontana da via Roma. A ucciderli l’ex marito di lei, il 40enne Viron Karabollaj.

Nel Veneziano al doppio omicidio segue il suicidio

Dopo essere entrati nell’appartamento di una villetta bifamiliare di via Leopardi, a Spinea, nel Veneziano, i carabinieri hanno costatato il tragico evento. I cadaveri che hanno reperito sono due. Entrambi i corpi hanno presentato delle ferite da arma da taglio. L’assassino ha scagliato i colpi di coltello in zone differenti dell’abitazione dove sono state reperite tracce notevoli del suo intervento. Le vittime sono una coppia albanese: la donna aveva 37 anni mentre il compagno 24. Artefice dell’ omicidio è l’ex marito della donna, 40 anni. Mentre gli investigatori erano sulle sue tracce, però, hanno ritrovato in mattinata il corpo senza vita dell’uomo che si era impiccato nel capannone della Veneta Ponteggi di Chirignago, l’azienda per la quale lavorava.

Il possibile movente

E’ molto probabile che l’incapacità di accettare il nuovo rapporto dell’ex coniuge abbia portato il 40enne ad imporre un risvolto concreto a quelle che sono risultate infine le sue folli intenzioni. Nel frattempo, la Scientifica sta proseguendo con il suo lavoro, analizzando i reperti pervenuti dalla perquisizione effettuata presso la villetta dove si è consumato il tragico episodio, al fine di svelare aspetti che ancora adesso non sono del tutto chiari rispetto i due omicidi. Si stima infatti che le due vittime prima si essere assassinate abbiano cercato rifugio, senza alcun riscontro positivo, presso i vicini di casa.