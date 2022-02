San Valentino di lusso per Icardi e Wanda Nara, il giocatore non bada a spese per moglie e figlie

Un San Valentino speciale quello che ieri si è festeggiato in casa Icardi. Il primo dopo la crisi con Wanda Nara, a seguito dello scandalo scoppiato nei mesi precedenti. Il calciatore, in occasione della festa degli innamorati, non ha badato a spese per la moglie e per le due figlie.

Lo scorso autunno, il calciatore del PSG e la moglie sono stati ad un passo dal divorzio. Il motivo è legato ad una presunta scappatella dell’attaccante con la modella Eugenia Suarez. Secondo quanto dichiarato da Wanda Nara, però, tra i due non ci sarebbe stato niente se non qualche appuntamento. Difatti, dopo diversi ripensamenti, l’influencer ha deciso di perdonare il marito e di mantenere unita la famiglia. Ed ecco, allora, il ritorno di foto bollenti che mostrano appieno la ritrovata armonia di coppia. Con il Wanda-gate ormai alle spalle.

Il regalo speciale di San Valentino

Per San Valentino, il bomber ex Inter, ha preparato delle sorprese speciali per le sue donne. Prima ha coperto gli occhi delle sue bambini, Francesca e Isabella, poi le ha condotte ai regali. Sul tavolo in marmo della sala erano elegantemente sistemati tre mazzi di rose rosse, uno enorme per Wanda e due, più piccoli, per le bimbe. Vicino alle composizioni floreali spiccavano tre sacchetti di Chanel.

Francesca e Isabella Icardi hanno trovato due borsette matelassé in versione mini (2.250 euro). L’argentina, invece, non ha mostrato il contenuto del suo sacchetto, notevolmente più grande di quello delle figlie.