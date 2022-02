Blitz a Secondigliano, sorpreso con la droga in casa e arrestato

Un blitz in piena regola. Quello effettuato in un’abitazione di Secondigliano dagli uomini dell’Ufficio Prevenzione generale (a bordo della volante 15) e da quelli del commissariato di Secondigliano (guidati dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito). Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via III Traversa del Cassano all’angolo con via Cassano hanno notato quattro uomini che confabulavano tra loro. I poliziotti li hanno raggiunti e controllati trovando tre di essi in possesso rispettivamente di due bustine contenenti circa 4,5 grammi di marijuana, di un coltello con la lama della lunghezza di 16 cm e di diversi pezzetti di hashish del peso di circa 6,2 grammi.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di uno dei tre in via Cassano dove hanno rinvenuto una busta con 11,1 grammi circa di marijuana e 5 panetti di hashish per circa 468 grammi. Sicuri di trovare la ‘roba’ gli agenti sono andati così a colpo sicuro. In manette è finito il 28enne Valentino Tarallo: per lui le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre un 25enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il terzo è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Infine, gli agenti, nel vano ascensore dello stabile di via Cassano, hanno rinvenuto e sequestrato 241 cartucce di vario calibro, un caricatore e una fondina. Da tempo il territorio di Secondigliano viene battuto in lungo e in largo alla ricerca di spacciatori sia su strada che su ordinazione domiciliare. Anche ieri il ‘fiuto’ dei poliziotti non ha sbagliato con un uomo finito in manette.