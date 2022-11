Sanremo 2023, cantanti in gara e ospiti: le prime indiscrezioni

A poco meno di tre mesi da Sanremo la curiosità nel sapere quali cantanti parteciperanno sale in continuazione.

Amadeus annuncerà i big il 3 dicembre su rai1

Mancano pochi mesi all’inizio di Sanremo 2023 e i rumors sui partecipanti alla kermesse non accennano a diminuire. Nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare decine di nomi, tra cui si celerebbero anche quelli scelti da Amadeus per la nuova edizione della gara canora più famosa d’Italia. Però per avere conferma certa dei partecipanti dovremmo aspettare al 3 dicembre, quando nell’edizione serale del tg1 Amadeus annuncerà ufficialmente i cantanti in gara alla kermesse.

Per ora certezze solo per i conduttori

Ma tramite alcune fonti sono stati svelati quelli che potrebbero essere i big in gara quest’anno, i co-conduttori e gli ospiti. L’unica vera certezza di questo Sanremo 2023 è Amadeus per la quarta volta consecutiva conduttore e direttore artistico della kermesse, che molto probabilmente rivedremo all’Ariston anche per il 2024.

Insieme a lui, come già annunciato nei mesi scorsi, due co-conduttori d’eccezione: Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Il primo reduce dall’enorme successo ottenuto lo scorso anno con Apri tutte le porte; la seconda, invece, attesissima al suo debutto in televisione in un ruolo così importante.

I probabili big scelti da Amadeus

Come sappiamo la scelta dei big da ammettere a Sanremo avviene con intenso anno di ascolti, da parte del conduttore, delle canzoni inviategli dai cantanti, per poi farne una selezione. Sembra che al momento la scelta sia ricaduta su 19 cantanti.

Ecco i probabili nomi dei big: Lazza, Marco Mengoni, Ariete, Vasco Brondi, Raf, Paola e Chiara, Fausto Leali, Elodie, Manuel Agnelli, Levante, Nada, LDA, Luigi Strangis, Giorgia, Madame, Tananai, Rosa Chemical, Bresh ed Edoardo Vianello.

I possibili ospiti di Sanremo

Anche gli ospiti sono ancora un’incertezza. Il desiderio di Amadeus era quello di riuscire a far ritornare in Italia, tramite la partecipazione a Sanremo come ospite, di Britney Spears. L’unico nome che è stato (quasi) confermato da Amadeus è quello degli OneRepublic, la band americana che si è da poco esibita sul palco degli MTV EMAs, e che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo.

La quale conferma è arrivata dal cantante stesso tramite i social: “Torneremo presto in Italia, credo a inizio anno. Sanremo? Si, penso proprio di si. Ne stiamo parlando con la nostra etichetta discografica. So che il festival di Sanremo è una manifestazione molto importante per tutti voi. Sono contento di tornare. Non solo il festival, l’estate prossima ho in programma di passare un mese di vacanza in Italia”