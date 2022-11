Tragico incidente sulla Domiziana, Giovanni muore a 56 anni

Non ce l’ha fatta Giovanni Capolongo, il 56enne coinvolto in un drammatico incidente lo scorso venerdì 4 novembre sulla Domitiana SS7 Quater, all’altezza dell’uscita Montruscello Sud. Purtroppo le ferite riportate nell’impatto sono risultate troppo gravi.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. L’uomo, originario di Pozzuoli, avrebbe perso il controllo della vettura finendo per schiantarsi contro il guardrail della Domiziana all’altezza dello svincolo Monteruscello Sud. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro automobilista, per fortuna illeso.

Immediata la corsa in ospedale per Giovanni dove i medici si sono subito accorti della gravità della situazione. Purtroppo non ce l’ha fatta. I funerali si terranno il 18 novembre alle 10.30 presso la Parrocchia Santa Maria della Consolazione (Carmine) di Pozzuoli.