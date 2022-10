Sbandano con la minicar per evitare un gatto: 15enne muore sul colpo, ferita 17enne

Un ragazzo di 15 anni è morto e la sorella di 17 è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la Sp 122, nel territorio di Adrano in provincia di Catania, la strada che conduce al Ponte dei Saraceni.

Una manovra brusca per evitare un gatto, la 17enne perde il controllo della minicar

La ragazza, alla guida di una minicar sulla quale viaggiava come passeggero il fratello, per evitare un gatto che attraversava la strada avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un muro prima di capovolgersi. Le vittime sono Francesco e Chiara Cerami, residenti nel catanese.

Il fratello 15enne è morto sul colpo, la sorella è rimasta ferita

Il ragazzo è morto sul colpo. La sorella, invece, è stata trasportata in gravi condizioni nell’ospedale San Marco di Catania. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Municipale di Adrano. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte. Rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati da polizia locale e Vigili del fuoco.

Le parole di cordoglio del sindaco di Adrano

Non è tardato ad arrivare il cordoglio da parte del sindaco che ha manifestato vicinanza e dolore alla famiglia di Francesco e Chiara, sia come primo cittadino che come padre: “Un ragazzo di 15 anni che perde la vita in un incidente automobilistico è una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere. In questo momento sono vicino alla famiglia a cui rivolgo il mio cordoglio”. “Il mio pensiero va in particolar modo ai genitori. Le parole si fermano qui perché incommensurabile è il loro dolore. Adesso è il momento di essere a loro vicini con la preghiera. Ho dato disposizione di indire il lutto cittadino per il giorno dei funerali“, conclude.