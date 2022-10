Rapisce il figlio di 5 anni, lo uccide e manda la foto del corpicino all’ex

Un papà ha ucciso il figlio e ha poi mandato la foto del cadavere alla ex moglie. Gabriel Enrique Gonzales Cubillos ha lasciato il corpicino di suo figlio di 5 anni, Gabriel Esteban, in una stanza d’albergo nel dipartimento di Cundinamarca, nella Colombia centrale, dopo averlo soffocato.

Pare che l’uomo non avesse accettato il fatto che la ex moglie avesse un nuovo compagno, così ha deciso di vendicarsi uccidendo il loro bambino. Cubillos avrebbe rapito suo figlio per poi portarlo nell’albergo dove lo ha ucciso. Subito dopo ha inviato la foto alla ex ed è fuggito. Il 50enne è stato arrestato dopo essere stato fermato a un posto di blocco dalla polizia, che aveva tentato di corrompere.

L’uomo avrebbe mandato la foto alla ex, Consuelo Rodriguez, scrivendogli: «Non ha sofferto. Ora puoi divertirti da sola con Edilson e Wesly senza Tricitico e me. Congratulazioni». La donna ha subito lanciato l’allarme dopo il messaggio, ma purtroppo non è stato possibile salvare il bambino. Dopo essere stato fermato, il papà orco, ha confessato tutto.