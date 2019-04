Salta il tavolo con il Ministero, indetto lo sciopero generale della scuola

Lo sciopero generale nei settori della scuola e della ricerca era in aria da settimane. Troppe le incomprensioni con l’Esecutivo sul rinnovo del contratto – riporta l’edizione online de Il Mattino – il precariato ma soprattutto sul tema dell’autonomia differenziata a cui tutti i sindacati del mondo della scuola guardano con preoccupazione. Dopo settimane di mobilitazioni che li hanno visti impegnati da nord a sud, oggi Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals, al termine di un incontro al ministero del Lavoro, hanno proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata del prossimo 17 maggio con l’astensione dalle attività non obbligatorie già dal 26 aprile e fino al 16 maggio.