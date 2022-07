Macabra scoperta a Napoli, cadavere in via Duomo: sul posto la polizia

Un senza fissa dimora è stato trovato senza vita questa mattina in via Duomo, nei pressi della Cattedrale. Dell’uomo, dall’apparente età di 60 anni, non si conoscono al momento le generalità nè la provenienza. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia di Stato e la Scientifica.

Il clochard, secondo alcune testimonianze, giaceva senza respirare su di una panchina supino. Da tempo diversi senza fissa dimora, non avendo altro posto dove stare, si rifugiano nei porticati adiacenti al Duomo chiedendo l’elemosina aiutati a intervalli più o meno regolari, data la pesante condizione di indigenza dalle Unità di Strada del Comune di Napoli, Caritas e altre organizzazioni e associazioni umanitarie.

Tanti residenti e commercianti di via Duomo hanno chiesto che i clochard – italiani e stranieri – fossero trasferiti altrove per salvaguardare il decoro del posto. Ma l’assenza di alternative, l’esiguità dei posti dei dormitori pubblici cittadini e, in alcuni casi, anche il rifiuto dei diretti interessati, rendono difficile la realizzazione di tale richiesta.