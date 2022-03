Sequestrato il mega yacht dell’oligarca russo, vale 600 milioni di dollari. Notizia riportata dalla rivista inglese Forbes. La notizia era nell’aria in vista delle sanzioni che l’Unione Europea ha imposto alla Russia e ai suoi interessi nel vecchio continente. Il sequestro del megayacht Dilbar da parte delle autorità tedesche, colpisce perché riguarda uno dei tanti beni di proprietà del miliardario russo Alisher Usmanov.

L’imbarcazione era ben conosciuta anche in Italia perché da anni solca le acque della costa del nordest della Sardegna: in particolare davanti alla Costa Smeralda. Le autorità tedesche, secondo Forbes, che avrebbe avuto conferma da tre diverse fonti, hanno sequestrato il Dilbar mentre si trovava in un cantiere di Amburgo per il rimessaggio invernale. Usmanov aveva acquistato il Dilbar nel 2016 a un costo di 600 milioni di dollari.

L’oligarca vicino a Putin Usmanov resta cittadino onorario Arzachena

In Costa Smeralda le misure punitive adottate dall’Ue contro gli oligarchi vicini a Putin non hanno scalfito rispetto e stima di cui gode, almeno negli ambienti istituzionali, il miliardario russo-uzbeko Alisher Usmanov.

Ad Arzachena, Comune che nel 2018 gli conferì la cittadinanza onoraria, il sindaco Roberto Ragnedda non fa marcia indietro e nel condannare la guerra in Ucraina spiega: “Per quanto attiene l’inserimento nella black list dell’Ue di numerosi oligarchi russi tra cui il nostro cittadino onorario Alisher Usmanov, auspichiamo che questa misura sia uno stimolo ulteriore e immediato alla ricerca del dialogo e della pace”.

“In questo momento – afferma il sindaco – la mia priorità è quella di inviare la solidarietà di tutta Arzachena alla popolazione dell’Ucraina che sta vivendo una tragedia intollerabile: condanniamo fortemente la guerra, e qualsiasi forma di violenza, quale strumento di risoluzione delle crisi politiche internazionali.

Come riporta l’Ansa, Usmanov, che ad Arzachena conta numerose proprietà, la più celebre è il mega yacht Dilbar, il quarto più lungo del mondo con 156 metri, ha saputo farsi voler bene dalla Sardegna. Nel bel mezzo della pandemia da Covid-19, ha donato mezzo milione di euro alla Regione per contribuire alla lotta contro il coronavirus.