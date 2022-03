Ladri in azione a Secondigliano, svaligiato negozio:«Si sono presi tutto» [Video]

Un brutto risveglio quello di ieri per i gestori del negozio di abbigliamento Maison Store di via Dante, nel ‘cuore’ del centro storico di Secondigliano. All’apertura infatti si sono ritrovati il negozio letteralmente svaligiato: i ladri hanno agito di notte e in pratica hanno portato via tutto dagli abiti, ai manichini fino ad alcune scaffalature. Un danno enorme per il gestore che disperato ha lanciato un appello:«Si sono presi tutto, mesi e mesi di lavoro andati in fumo». Come ribadito anche nella pagina Secondyllianum:«Come potete notare dal video, stanotte hanno completamente svaligiato il mio negozio di abbigliamento, Maison Store, in via Dante 121 a Secondigliano. Una vergogna assoluta in un momento così difficile. In che mondo viviamo?». Oltre a portare via tutto i malviventi hanno anche distrutto suppellettili all’interno del negozio: danni per migliaia di euro.