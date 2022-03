Si brinda con il Lotto a Giugliano, gioca 10 euro e ne vince oltre 32mila

Il Lotto premia la Campania: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Giugliano ha centrato una vincita da 32.250 euro, grazie a una puntata da 10 euro sui numeri 36-61-83 sulla ruota partenopea, che gli ha permesso di indovinare tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 243,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

La Campania torna protagonista grazie al Lotto: nel concorso del 24 marzo, come riporta Agipronews, sono stati vinti in regione per 43.500 euro. La vincita più alta ha premiato un giocatore di Pietrelcina, in provincia di Benevento, dove un giocatore è riuscito a vincere 19 mila euro grazie a 3 ambi e un terno. Si festeggia anche in provincia di Napoli, rispettivamente a Qualiano dove un giocatore ha centrato un premio pari a 13.500 euro, e a Procida con una vincita da 11 mila euro.

Le vittorie della scorsa settimana

Il Lotto fa tappa in Campania: nel concorso del 10 marzo, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per un totale di 25.500 euro. La più alta ha premiato un giocatore di Terzigno, in provincia di Napoli, con una vincita pari a 13.500 mentre l’altra, da 12mila euro, è stata centrata a Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 200 milioni dall’inizio dell’anno.

Concorso del Lotto molto fortunato per i giocatori partenopei, con due vincitori al Lotto e uno al 10eLotto. La doppietta al Lotto, come riporta agipronews, è stata centrata con un terno secco (9-12-50 sulla ruota partenopea) da 18mila euro, mentre a Pozzuoli si festeggia una vincita da 12.450 euro per un bottino totale della Campania che supera i 30mila euro.

Napoli fortunata anche nell’ultimo concorso del 10eLotto: un giocatore, spiega agipronews, ha centrato un 7 Doppio Oro da 20mila euro grazie a un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 647 milioni dall’inizio dell’anno.