Si spara ad Arzano, agguato di camorra: 4 uomini colpiti

Agguato poco fa all’esterno di un bar ad Arzano. Su tratta probabilmente di un agguato di stampo camorristico in cui sono state ferite 4 persone. Si tratta di 3 pregiudicati e un incensurato. Gli spari sono avvenuti all’esterno di un bar invia Ignazio Silone. Sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. I feriti, alcuni in modo grave, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

La zona dove è avvenuto l’agguato si trova alle spalle della 167,palazzine dove primeggia il locale gruppo guidato dai Cristiano. Ma uno dei feriti pare sia proprio un parente di Pasquale Cristiano.

Seguiranno aggiornamenti