‘Sienteme mammà’, Giusy Attanasio dedica una canzona alla madre scomparsa un mese fa

Si chiama ‘Sienteme mammà’, la canzone dedicata da Giusy Attanasio alla sua cara madre, deceduta un mese fa. La cantante ha ricordare la mamma sui social: “Oggi un mese senza te …. Un mese che non sento la tua voce , non sento il tuo calore ,il tuo odore …. ! Avevo ancora tante cose da raccontarti che per colpa del mio carattere chiuso non riuscivo a fare ….. tante cose ancora da fare insieme …. Ancora oggi dopo un mese dalla tua scomparsa non riesco ancora a realizzare che tu davvero non ci sei più! Ecco a voi la mia storia con la mia mamma….. Una storia molto triste di una bambina costretta a crescere troppo in fretta perché la sua mamma era malata di una forte depressione …. Una bambina che sentiva sempre la mancanza di quell’affetto fondamentale. Dopo tanti lunghi anni finalmente riesce a godere di un po’ di serenità assieme alla sua mamma , ma il male del secolo se la porta via con se ! Lei aveva ancora tante cose da dirgli , da raccontargli e finalmente adesso è riuscita a farlo con questa canzone !!

Testo e musica Nino Golino e Mimmo Sarti. Arrangiamenti curati dal maestro Alberto Costa Brano registrato e missato da Daniele Palladino. Collaborazione artistica felice torres e Maria longobardi!