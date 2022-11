Il Governo cambia il Reddito di Cittadinanza, 8 mesi nel 2023 a chi può lavorare

Alle 20:30 il Consiglio dei Ministri si è riunito per approvare la legge di Bilancio e la direttiva Euratom. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha varato le misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi metereologici. Alla riunione hanno partecipato la presidente del Consiglio, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e quello del Lavoro, Marina Elvira Calderone

LE MODIFICHE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

“Il Reddito di cittadinanza verrà riformato così come avevamo annunciato, c’è un anno transitorio nel quale comunque tutte le persone in difficoltà saranno tutelate, chi non è in grado di lavorare avrà piena tutela e chi è in grado di lavorare invece avrà una riduzione dei mesi di sostegno, si porterà da 12 a otto mesi”. Lo dice il sottosegretario per l’attuazione del programma Fazzolari, entrando a Palazzo Chigi.

“Dal 2024 – aggiunge – rivedremo l’intero sistema, lavorandoci su per garantire pieno sostegno ai bisognosi e inserire nel mondo del lavoro chi è in grado di lavorare”. “Non abbiamo mai voluto riformare il Reddito di cittadinanza per fare cassa, non era quello il senso”, spiega Fazzolari, rispondendo a chi fa notare che rispetto a quanto preventivato nei giorni scorsi, questo tipo di stretta consentirà di risparmiare meno risorse. “Il senso è ottimizzare le risorse a sostegno dei bisognosi e ottimizzare le risorse per l’inserimento nel mondo del lavoro – aggiunge -. È quello che vogliamo fare, a prescindere dalla questione di cassa. Le risorse per fare una legge di bilancio seria le abbiamo trovate, e infatti è quello che stiamo facendo”.

Uscita soft per i cosiddetti occupabili: 12 mesi, che però potrebbero essere ridotti a 8, di ‘cuscinetto’ per l’inserimento nel mondo del lavoro, accompagnati da corsi di formazione obbligatori. Dal 2024 il sussidio sarà solo per gli abili al lavoro.

L’accordo è frutto di una mediazione tra la proposta di Meloni – via il reddito di cittadinanza a giugno 2023 – e quella leghista del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che proponeva un periodo di 6 mesi tra il primo e il secondo rinnovo del reddito di cittadinanza e poi un decalage continuo per diminuire il sostegno.

LE PAROLE DI CONTE

“Noi siamo Disposti a tutto per difendere il reddito di cittadinanza. Daremo battaglia nelle sedi istituzionali e nelle piazze se il governo andrà avanti con questo indegno proposito di smantellare il reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, al convegno “Cantiere delle idee”. “Questo – ha aggiunto – non suoni come minaccia, ma lo dico con fermezza” .

“L’ossessione di Giorgia Meloni è smantellare il Reddito di cittadinanza. I giornali hanno anticipato che l’esecutivo sta lavorando per tagliare questo sostegno vitale ai cosiddetti “occupabili”. Una formula dietro la quale la destra prova a dipingere un universo sociale composto da giovani scansafatiche, che fanno di tutto per evitare di lavorare e restare sul divano a incassare l’assegno. Ma soffiamo via la polvere della propaganda e analizziamo, con lucidità scientifica, questo fenomeno. Gli occupabili sono 660 mila persone con storie ben complesse. Tra loro ci sono 200 mila persone che il “divano” non lo hanno mai visto, perché lavorano ma devono chiedere il Reddito di cittadinanza per integrare stipendi da fame. Un mondo di donne e uomini che hanno lavori precari e sottopagati. Sono persone che lavorano in settori dove, in assenza di un salario minimo – che la Meloni considera uno “specchietto per le allodole” – si tira avanti con stipendi da 4 o 5 euro l’ora. Per tutte queste persone il Reddito di cittadinanza è una questione vitale e segna la differenza tra fare la spesa o no”, afferma il presidente del M5S, Conte.