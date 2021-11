Silvestro Delle Cave, 24 anni fa uno dei delitti più feroci d’Italia

Sono passati 24 anni da uno degli omicidi più violenti della cronaca non solo napoletana ma d’Italia. Era il 1197 quando Silvestro Delle Cave, bimbo di 9 anni, scomparve nel nulla. Aveva 9 anni e viveva a Roccarainola, un piccolo centro abitato tra Napoli e Avellino. Silvestro era solito giocare presso il rione popolare delle case Gescal e con suoi amici si divertiva a fare quegli scherzi che sono soliti fare i bambini. Il piccolo e gli altri del gruppo giocavano a suonare ai campanelli dei palazzi, per poi scappare via con il cuore in gola.

Tra i tanti campanelli suonati per gioco anche quello di Andrea Allocca, un anziano pensionato settantenne che, furioso per lo scherzo subito, scese in strada a sbraitare. L’anziano così raggiunse il gruppetto di amici ed inveì con parole e gesti. Silvestro spaventato si paralizzò e cominciò a piangere. Allocca per calmare il piccolo lo invitò a salire a casa. Da quel momento iniziarono gli abusi che Allocca, il genero Gregorio Sommese di 43 anni e il cognato di quest’ultimo Pio La Trocchia, perpetuano quasi quotidianamente nei confronti del piccolo Silvestro.

Il dramma di Silvestro Delle Cave

Silvestro dal quel giorno diventò abulico, perse la gioia di vivere. Silvestro non ce la faceva più e voleva raccontare tutto al suo papà, così i tre orchi per paura di essere scoperti decisero di ucciderlo. Andrea Allocca con un bastone picchiò forte sulla testa di Silvestro ed insieme a Sommese fece pezzi il corpo del bimbo. Pio Trocchia ebbe invece il compito di trasportare con la sua Panda il corpo in un luogo isolato. In aperta campagna, i tre pedofili e assassini diedero poi fuoco a quei poveri resti.

Le ricerche del bambino partirono dalla Campania per toccare l’Italia tutta. I carabinieri intanto avevano messo sotto controllo i telefoni di Allocca e Sommese. Una intercettazione portò all’arresto dei due pedofili. Poche ore dopo viene fermato anche Pio Trocchia. Le confessioni dei tre sono dettagliate e prive di emozioni. Per loro Silvestro non è un bambino ma un oggetto. Dopo 8 anni, il 12 aprile 2005, viene ritrovata una valigia con dentro i resti e alcuni oggetti, scarpette da tennis e frammenti di abiti, appartenuti al piccolo Silvestro.

Le condanne degli orchi

Il 7 maggio 2005 viene celebrato il funerale del bimbo a cui partecipano più di duemila persone. Andrea Allocca muore in carcere per un edema polmonare. A Pio Trocchia viene inflitta una condanna definitiva all’ergastolo. Gregorio Sommese viene assolto dall’accusa di omicidio e condannato a 9 anni per occultamento di cadavere. Oggi Gregorio Sommese è libero.